Genova, colpo in un alloggio da 50.000 euro: indagini in corso

Ancora un furto in abitazione a Genova. I ladri hanno forzato la porta finestra introducendosi nell’alloggio in pieno giorno portando via circa 50.000 euro in gioielli. E’ accaduto nel quartiere genovese di San Teodoro. Sul posto sono intervenuti sia la Polizia che la scientifica per i rilievi del caso

