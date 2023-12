A10, si cappotta una macchina sportiva: soccorsi mobilitati

Posted on

Il 18 febbraio verranno ascoltati i testimoni Non era presente in aula Domenico Massari, l’uomo che lo scorso 13 luglio aveva ucciso l’ex moglie, Deborah Ballesio con sei colpi di pistola ai Bagni Aquario di Via Nizza Savona e aveva contestualmente ferito altre tre persone tra cui una bambina. All’udienza, oltre alla difesa e all’accusa […]