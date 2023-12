A10, coda al terminal container dell’Aeroporto: 3 km di coda da Genova Pegli

Posted on

Approvati dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, quattro progetti per interventi di sicurezza idrogeologica per un totale di oltre 8,2 milioni di euro che interessano la Val Varenna, Sant’Eusebio, San Desiderio e il Veilino nel quartiere di Staglieno. Per la messa in sicurezza idrogeologica della sponda destra […]