Giornata di cimenti invernali in Liguria: in 252 a Sestri Levante

Giornata di cimenti invernali in Liguria da Ponente a Levante. A Sestri Levante erano in 252 a Riva Trigoso per il tutto di fine anno. Il mare aveva una temperatura di 15° mentre quella esterna era di 13°. Ad Alassio erano in 247 con la temperatura dell’acqua di 14° e 16° quella esterna. Il più anziano, un uomo di 85 anni di Albenga, il più giovane un bimbo di 3 anni.

