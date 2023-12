Natale tempo di cimenti invernale: il calendario dei tuffi fuori stagione in Liguria

Posted on

Savona. Fratelli d'Italiaorganizza due banchetti per la raccolta firme contro lo Ius Soli e precisamente: sabato dalle ore 14.30 alle 18.30 in piazza Airaldi Durante ad Alassio; domenica dalle ore 14.30 alle 18.30 in corso Italia angolo piazza Sisto IV a Savona.