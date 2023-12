Posted on

Obbligo di test negativo in partenza per tutti gli arrivi dall’UE. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Speranza e sarà valida dal 16 dicembre al 31 gennaio. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Confermate le misure già stabilite per gli arrivi extra […]