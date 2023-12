Rigassificatore, il comitato #quellidellaCATENA scrive a Toti: “Sarà dalla provincia di Savona che arriverà nel nuovo anno il conto più salato a livello elettorale”

Il comitato anti rigassificatore #quellidellaCATENA ha inviato un messaggio di auguri al Presidente della REgione Liguria, Giovanni Toti.

“Lo abbiamo scritto in speciali cartoline di auguri inviate al presidente e commissario Giovanni Toti: oltre 100 cartoline sono state spedite via posta ordinaria alla sua attenzione presso il Palazzo della Regione a Genova, preparate dai componenti del gruppo savonese #quellidellaCATENA. Per il Presidente Toti, sarà infatti dalla provincia di Savona che arriverà nel nuovo anno il conto più salato a livello elettorale”.

“Già perché il 2024 rimane ancor oggi per il commissario e presidente Toti l’anno di avvio dei lavori legati all’impianto a terra per lo spostamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a Vado Ligure, ma principalmente un anno ricco di appuntamenti elettorali importanti: quaranta elezioni in provincia e il percorso verso le elezioni regionali del 2025, per le quali ci risulta che lo stesso presidente Toti stia mostrando interesse alla ricandidatura”.

“Vorremmo invitare il presidente Toti a porsi una domanda: perché ricandidarsi per un terzo mandato se per i cittadini savonesi non ha svolto neanche il secondo, dal momento che non ha rappresentato le istanze e richieste di un’intera provincia che si è espressa più volte in maniera compatta? Ciò non riguarda esclusivamente la provincia savonese: un presidente di Regione che non si cura dei cittadini che in lui hanno riposto fiducia per ben due volte, sconcerta ovunque”.

“Abbiamo perciò deciso, presidente Toti, di inviarle i nostri personali auguri di buone feste in formato cartolina, perché il messaggio “No al rigassificatore” raggiunga chiaro la sua scrivania: il contatto diretto che abbiamo richiesto più volte, ristabilendo quell’equilibrio comunicativo tra amministratori e cittadini che finora si ostina a negare a tutti i savonesi”, concludono #quellidellaCATENA.