Tragedia questa mattina a Piana Crixia dove un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in cui l’auto è finita fuori strada per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi medici con le forze dell’ordine e l’elisoccorso ma per l’uomo, malgrado i ripetuti tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

