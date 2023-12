Edilizia residenziale, terminato il primo intervento regionale realizzato interamente con il superbonus

Si sono conclusi ufficialmente ieri, mercoledì 20 dicembre, i lavori di riqualificazione energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica di via Terzorio (civici 57, 61, 53, 65 e 67) a Santo Stefano al Mare. Gli interventi in oggetto sono stati i primi in Liguria, e tra i primi a livello nazionale, a iniziare e terminare con l’utilizzo del superbonus 110% e hanno portato a un sensibile miglioramento del confort e dei costi energetici di 20 alloggi di proprietà dell’Azienda regionale territoriale per l’edilizia di Imperia. L’importo complessivo dell’opera è di 1 milione e 181mila euro con costi pressoché pari allo zero per Arte, proprio grazie al superbonus.

“Quello raggiunto è davvero un risultato straordinario – commenta l’assessore regionale alle Politiche abitative e Edilizia Marco Scajola -. Abbiamo fatto, in tempi rapidi, un’opera importante e molto attesa dagli assegnatari grazie a un lavoro sinergico con Arte Imperia e Comune di Santo Stefano al Mare. In tema di edilizia residenziale pubblica stiamo facendo davvero uno sforzo incredibile per rispondere alle, purtroppo, crescenti esigenze dei vari territori. In provincia di Imperia abbiamo in corso diversi progetti senza precedenti come quello della Pigna di Sanremo, delle Gallardi di Ventimiglia o gli acquisti in via Pirinoli a Imperia e a Vallecrosia. A questi vanno aggiunti circa 4,2 milioni di euro che abbiamo ottenuto grazie all’accordo firmato con il Governo relativo al Fondo di Sviluppo e Coesione. Stiamo facendo ciò che non è stato fatto negli ultimi 50 anni con risorse, ma anche e soprattutto con grande competenza come dimostra l’intervento di Santo Stefano al Mare terminato senza alcuna spesa”.

I lavori, iniziati a fine febbraio 2022, hanno riguardato: la sostituzione dei serramenti esterni e interni, l’isolamento esterno degli stabili e del sottotetto con il sistema a cappotto, l’installazione di nuove caldaie a condensazione e termosifoni con valvole termostatiche.

“La grande incertezza che ancora oggi aleggia sul superbonus 110% con tante opere mai iniziate o non concluse, non ci ha fatto desistere da questo progetto che portiamo a casa a costo zero – sottolinea l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini -. Siamo stati tra i primissimi in Italia a crederci e quello ottenuto è certamente un risultato significativo che testimonia, più in generale, la bontà dell’azione che stiamo portando avanti sul territorio imperiese”.

“Ringrazio sentitamente Regione Liguria e Arte Imperia per la proficua collaborazione con la quale abbiamo realizzato questo intervento, che consente di diminuire i consumi– aggiunge il sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini-. Come Comune, inoltre, ci siamo attivati per migliorare la vivibilità della zona, acquistando il terreno adiacente agli immobili, che versava in stato di abbandono ed entro fine anno inizieranno i lavori per realizzare quaranta posti auto gratuiti. Un progetto importante per migliorare dare ordine e pulizia all’intera area”.

