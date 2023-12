Ok da parte del Ministero alle agevolazioni sul pedaggio sul tratto della A12 Brugnato-La Spezia Santo Stefano Magra, in entrambe le direzioni. La misura verrà applicata nei giorni di chiusura del ponte tra Brugnato e Borghetto V. A richiedere l’agevolazione a SALT sono state la REgione Liguria e la Provincia di La Spezia. Tale decisione è stata necessaria perché per motivi di sicurezza il ponte deve essere chiuso al traffico in caso di superamento dei livelli di piena del Vara.

