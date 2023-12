Natale nei Musei di Imperia: visite accompagnate e laboratori per famiglie

Tante le proposte culturali e di edutainment dei Musei di Imperia in occasione delle festività natalizie, con approfondimenti d’arte, visite accompagnate e incontri di divulgazione scientifica.

Il 25 dicembre I musei saranno chiusi, mentre saranno aperti il 26 dicembre con i seguenti orari: Villa Grock dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, il Maci Villa Faravelli dalle 14 alle 17 ed il Museo Navale e Planetario dalle 15 alle 20 anziché dalle 10 alle 13.

Dal 24 dicembre , al Planetario , presso il Museo Navale di Imperia , oltre ai consueti e apprezzati spettacoli, appuntamento con una nuova “ Polaris, il sottomarino spaziale e il mistero della notte polare”. Una storia molto divertente e istruttiva, destinata a un pubblico generalista e ideale per bambini dai 6 ai 12 anni. James, un pinguino viaggiatore del Polo Sud, e Vladimir, un simpatico orso del Polo Nord, si incontrano sul ghiaccio marino artico. Diventano amici, parlano delle rispettive regioni e osservano insieme le stelle, chiedendosi perché la notte è così lunga ai poli della Terra.

Gli astronomi alle prime armi stanno cercando di risolvere questo mistero attraverso il ragionamento e l’osservazione. Grazie al rigore di James e al genio inventivo di Vladimir, la loro avventura scientifica li porta a costruire un osservatorio e poi un’astronave improvvisata. Durante un viaggio intorno alla Terra, esteso a Marte e Saturno, ottengono la risposta e scoprono che i pianeti hanno somiglianze ma anche differenze. Lo spettacolo è acquistabile su Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/Ticket/polaris-il-sottomarino-spaziale-e-il-mistero-della-notte-polare-con-planetarista/227003 oppure direttamente presso la biglietteria del museo.

Villa Faravelli e Villa Grock non mancheranno di stupirci con delle speciali visite accompagnate adatte a tutte le fasce d’età, a cura degli operatori museali di Solidarietà e Lavoro.

Il 26 dicembre al Maci Villa Faravelli alle 15.00 sarà possibile partecipare alla visita accompagnata “Villa Faravelli, un museo da scoprire”, che condurrà i visitatori in un percorso tra i movimenti nati tra gli Anni ’30 fino ai ’70, dall’astrattismo geometrico all’arte concreta e informale allo spazialismo, alle avanguardie europee e americane..



Martedì 26 e domenica 31 dicembre alle 10.30 e alle 15.30 è la volta di “Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown”, un percorso adatto a grandi e piccini, per immergersi in un mondo fantastico alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani. La villa fu costruita su ispirazione di Charles Adrien Wettach, clown di fama mondiale noto come “Grock”, il quale fece assumere a questo luogo forme estrose ed eclettiche fino a trasformarsi in un vero e proprio “Circo di Pietra”.

INFO le iniziative di Villa Faravelli e di Villa Grock sono s u prenotazione al costo di 4 € a persona oltre al biglietto di ingresso al museo. Prenotazioni a museiimperia@solidarietaelavoro.it entro il giorno precedente la proposta .

Informazioni sull'autore del post