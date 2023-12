Provinciali Imperia, boom della Lega con oltre 10.000 voti

“Esito importante per la Lega alle elezioni Provinciali di Imperia, con numeri chiari. Il totale delle preferenze è di fatto pari a 10.097, risultando il primo partito per numero di voti. Un dato importante che conferma soprattutto la leadership della Lega nell’entroterra grazie al riconosciuto attaccamento al territorio. Grande soddisfazione per l’elezione di Eliano Brizio (vice sindaco di Prelà) e un ringraziamento particolare al consigliere uscente Daniele Ventimiglia per il proficuo lavoro svolto durante il suo mandato. Un risultato positivo su cui continuare a impegnarsi in vista degli appuntamenti elettorali del 2024, un punto di riferimento a chi si identifica nei valori della Lega. Senza lasciare indietro nessuno e valorizzando ulteriormente le caratteristiche e le peculiarità della Liguria”.

Lo dice in una nota il segretario provinciale della Lega Antonio Federico.

Informazioni sull'autore del post