Cogoleto, attivo nuovo sportello socio sanitario integrato

Nuovo Sportello sociosanitario integrato a Cogoleto – grazie alla sinergia tra Asl3, Comune di Cogoleto, Sindacato Pensionati CGIL e Associazione culturale Arrestra Hasta – con l’obiettivo di offrire al cittadino un supporto informativo di tipo sociosanitario. Operatori Asl3 del Distretto Sociosanitario 8 e del Comune di Cogoleto sono a disposizione degli utenti il primo e il terzo lunedì del mese dalle 9.30 alle 11.30 presso la sede del Sindacato Pensionati CGIL in via Luigi Parenti 24, in collaborazione con l’associazione culturale Arrestra Hasta.

Gli utenti che si rivolgono allo sportello possono richiedere informazioni amministrativo-sanitarie su diversi temi, quali esenzione dal ticket per reddito e invalidità, protesi e ausili, distribuzione farmaci e presidi, domande di invalidità civile, appuntamenti e informazioni sui Servizi Sociali del Comune, assistenza agli anziani e fondi regionali (ad esempio non autosufficienza, la grave e gravissima disabilità, progetti di vita indipendente, Dopo di Noi, Fondo Caregiver, contributi di Solidarietà per la residenzialità e semi-residenzialità, ecc.)

