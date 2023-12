Savona, il PRefetto Enrico Gullotti lascia al suo posto Carlo De Rogatis da Ascoli Piceno

Posted on

Il 59% degli infermieri in servizio negli ospedali italiani è molto stressato e il 36% sente di non avere il controllo sul proprio carico di lavoro. Il 47,3% si percepisce “privo di energia” e nel 40,2% dei casi si ravvisa un esaurimento emotivo elevato. Il 45.4% ritiene che l’impegno professionale non lasci abbastanza tempo per […]