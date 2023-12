Genova, cadavere di una prof. di Francese trovato nella sua abitazione a Castelletto

Una professoressa di Francese di 66 anni alla Facoltà di Scienze Politiche è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere genovese di Castelletto. Sul corpo della donna erano presenti lividi sul viso e sulle braccia mentre la casa è stata trovata in disordine. Sul posto è intervenuta la Polizia e gli investigatori della sezione omicidi , il medico legale e la Scientifica che hanno svolto un sopralluogo e avviato le indagini. Disposto il sequestro dell’abitazione e l’autopsia sul cadavere della donna. A lanciare l’allarme sono stati l’ex marito e la sorella che non riuscivano a mettersi in contatto con lei dal giorno precedente.

