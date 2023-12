APS, trovato a Savona l’accordo per l’unificazione del servizio idrico integrato dell’ambito costiero centro-ovest

Raggiunto un accordo per traguardare l’unificazione del servizio idrico integrato dell’ambito costiero centro ovest.

All’incontro in programma presso gli uffici di palazzo Nervi, hanno preso parte il presidente della provincia Pierangelo Olivieri, per il comune di Savona il sindaco Marco Russo, il segretario generale Lucia Bacciu e l’assessore al Bilancio Silvio Auxilia, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il primo cittadino di Borghetto Giancarlo Canepa, e il sindaco di Loano Luca Lettieri. A rappresentare le istituzioni coinvolte nel processo, erano presenti anche il presidente del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., Maurizio Maricone, Emanuela Preve per S.C.A. Servizi Comunali Associati S.r.l. e Barbara Balbo per Servizi Ambientali S.p.A.

L’esito dell’incontro ha segnato il raggiungimento di un accordo su diversi punti. Primo fra tutti, si è decisa la redazione e l’approvazione di un contratto infra-consortile, in linea con gli accordi precedenti del 11 luglio. Questo incarico è stato affidato ai Presidenti delle tre Società, con l’obiettivo di individuare la formulazione migliore per garantire che l’Azienda di Promozione Sociale (APS) mantenga le funzioni precedentemente concordate.

In secondo luogo, è stata approvata una nuova timeline delle attività che prevede la conclusione del processo di unificazione entro il 30 giugno 2025. Infine, si è convenuta l’adozione di una modifica statutaria di APS, da completare entro il 31 dicembre 2025.

Tutti gli atti deliberati saranno condivisi e successivamente approvati nei consigli di amministrazione delle tre società coinvolte e di APS stessa. Questo impegno rappresenta sia una responsabilità individuale che un impegno collettivo nel rispettare l’accordo raggiunto.

