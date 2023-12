Aosta, l’arenzanese Diego Santin fa la proposta di matrimonio alla fidanzata ai mercatini di Natale

Posted on

Genova. La Regione mette a disposizione 1,3 milioni per ricollocare i licenziati per crisi aziendali. L’assegnazione delle risorse, gestita da Alfa, è basata su criteri che valorizzano l’incentivo a collocare le persone. Il progetto Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale è uno strumento sperimentale che nasce per sostenere i lavoratori di aziende in crisi con almeno un’unità operativa in […]