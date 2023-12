Alassio, torna il “Footgolf in spiaggia” dell’Epifania

Campioni di calcio indimenticabili e stelle dello sport nazionale si sfideranno sabato 6 gennaio 2024 sul litorale di Alassio per la storica sfida del “Footgolf in spiaggia”. Un evento di caratura nazionale che ogni anno richiama vecchie glorie del pallone, ma anche del ciclismo. Ricco anche per l’edizione del 2024 l’elenco dei partecipanti al quale si stanno aggiungendo, col passare dei giorni, altri nomi eccellenti.

Hanno già confermato la loro adesione alla manifestazione di Alassio promossa dall’agenzia Eccoci nomi come Beccalossi, Chiappucci, Briaschi, Osio, Melli, Baffo da Crema e ancora Pallavicini, Bonfrisco, Albrigi, Santin (vincitore dell’edizione dello scorso anno), Carena, Andrea Tacconi figlio di Stefano, Scanziani, Bordon, Canuti, Monelli. New entry di quest’anno Giancarlo Pasinato, Arturo Di Napoli, Gianni Bugno e Graziano Cesari. Sulla spiaggia alassina sono pronti a sfidarsi anche Maurizio Ganz, Mario Bortolazzi, le capitane delle nazionali calcio Suore, Preti, Tattoo, Curvy e Fabrizio Maiello recordman mondiale di palleggi consecutivi on the Road.

Sono iscritti anche giocatori professionisti del Footgolf. Lungo il campo gara, più di 300 metri, saranno allestite le postazioni Airc con prodotti forniti dalle aziende.

Da ricordare che “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” è un evento benefico in favore dell’Airc. Il Footgolf è uno sport nato in Olanda nel 2009 e unisce l’eleganza che contraddistingue il mondo del golf alla popolarità del calcio.

Un mix vincente adatto a tutti: per giocare è sufficiente, infatti, saper calciare un pallone e lasciarsi travolgere dalla bellezza del paesaggio e dalla natura caratteristici dei campi da golf. Nel dettaglio ad Alassio verrà allestito un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in una piazzetta a pochi passi dalla spiaggia per l’ultimo colpo choc) che saranno presenziate da originali e variopinte befane.

I grandi campioni del passato, divisi a coppie, calceranno il pallone in 12 buche dove ad attenderli troveranno 12 variopinte Befane che renderanno ancora più festoso l’evento.

Informazioni sull'autore del post