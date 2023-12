Savona, fiamme dritte verso il cielo: si annuncia un 2024 positivo per la città

Fiamma dritta verso il cielo. Come a Genova anche a Savona gli auspici per il 2024 sono positivi. La cerimonia del Confuoco, si è svolta questa mattina in Piazza Sisto alla presenza del Sindaco, Marco Russo dopo il corteo storico de “La Campanassa” e al termine del tradizionale brindisi. Il corteo ha visto sfilare i rappresentati dei borghi che compongono la città: A Cianna (Villapiana), U Sperun (La villetta San Giacomo), Furnaxi (Fornaci), Lavagneua (Lavagnola), Leze (Legino), U Mo (Il molo), Zinoua (Zinola),

Il ceppo di alloro, acceso dal Sindaco Marco Russo e dal Presidente dell’Associazione “A Campanassa” l’ “Abate” Dante Mirenghi, è bruciato velocemente liberando la fiamma dritta simbolo di fortuna e benessere. Oltre al brindisi c’è stata anche la consegna del Vaso del Cunfögu dedicato all’ambientazione della città, immortalata nella zona portuale della darsena, alla vigilia dell’anno 1924 con il tamburino che simbolicamente annuncia ai savonesi la nascita di una nuova epoca, di un momento dedicato alla vita della città in periodo post bellico: opera ideata e disegnata dall’arch. G.B. Venturino, forgiato nella Fornace La Nuova Fenice.

