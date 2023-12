Tre Luoghi del Cuore della Liguria ricevono i contributi del FAI

Mercoledì 13 novembre il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha annunciato i 23 Luoghi del Cuore ai quali saranno assegnati contributi economici in collaborazione con Banca Intesa, partner finanziario della nostra Fondazione. Questi 23 Luoghi sono stati scelti tra quelli che hanno ottenuto almeno 2500 voti al Censimento dei Luoghi del Cuore 2022 e che avevano in seguito partecipato al bando pubblicato nel marzo 2023 presentando progetti per di restauro, conservazione o valorizzazione.

Alle spalle di ciascuno di questi Luoghi ci sono donne e uomini che si sono costituiti in liberi comitati per raccogliere l’invito del FAI per una vera cittadinanza attiva a sostegno del proprio patrimonio storico, ambientale, culturale e dimostrando, ancora una volta, una profonda connessione con la missione del Fondo per l’Ambiente Italiano. Sono Luoghi che ci restituiscono immagini diverse tra loro, ma accomunate da un profondo spirito di comunità a sostegno (e talvolta a difesa) della nostra Italia e delle sue bellezze.

Ancora una volta la Liguria dà ottima mostra di sé nel Censimento: sono ben tre i Luoghi del Cuore della Liguria che hanno ricevuto un contributo economico da Intesa San Paolo, partner del FAI nell’organizzazione del Censimento. Diciamo “ben tre” in considerazione delle piccole dimensioni geografiche e di popolazione della nostra regione: molti Luoghi liguri vengono votati e quasi in ogni Censimento alcuni ottengono contributi presentando progetti di valorizzazione interessanti e significativi.

Per il successo anche in questo Censimento sono da ringraziare in primis tutti i comitati promotori che si sono attivati per presentare i “loro” Luoghi del Cuore e per raccogliere i voti; altrettanti ringraziamenti vanno ai votanti, liguri o foresti innamorati della Liguria e altrettanti ancora ai tanti volontari del FAI che hanno fatto opera di diffusione e promozione affiancando il lavoro dei comitati.

I tre Luoghi del Cuore liguri che hanno ricevuto un contributo sono:

1) la Basilica dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno (GE) che si è piazzata al 6° posto in classifica generale con 22890 voti, promossa dal comitato del Distretto Ardesia Ligure. Notissimo capolavoro del romanico-gotico ligure in un borgo che fu feudo della famiglia Fieschi, potente a Genova e nella Chiesa, riceverà un contributo per il restauro di due statue lignee del XVIII secolo raffiguranti Santa Maria Addolorata e San Bernardo che sono elementi votivi di grande importanza per la comunità locale.

2) la Villa Pallavicini a Genova Rivarolo (37° posto con 7337 voti) fu una dimora gentilizia, oggi di proprietà del Comune di Genova, e mantiene un forte significato simbolico e affettivo per la comunità rivarolese e di tutta la Val Polcevera. La Villa era già stata promossa dal comitato degli Amici di Villa Pallavicini a Rivarolo in una precedente edizione de I Luoghi del Cuore e grazie a ciò poco tempo fa il Comune ne aveva rilevato la proprietà (all’epoca privata), segnando quindi un primo successo indotto dal FAI. Oggi il comitato, che ha nuovamente promosso al censimento del 2022 la Villa, riceverà un contributo per finanziare il recupero della bellissima pavimentazione esterna. Tale intervento, cofinanziato dal Comune di Genova, si inserisce in un più ampio progetto di completo restauro di Villa Pallavicini portato avanti dal Comune stesso.

3) il borgo di Roccatagliata nel comune di Neirone in Valfontanabuona (GE) (87° posto con 3662 voti) ha origine longobarda e fu un feudo dei Fieschi che diede i natali a due Papi; promosso dal comitato I Fieschi di Roccatagliata riceverà un contributo per il completo rifacimento degli attuali pannelli che ne illustrano l’origine e la storia in un’opera quindi di grande valorizzazione.

La Presidente Regionale FAI Liguria, arch.Roberta Cento Croce commenta così il risultato dei Luoghi del Cuore liguri: “è la varietà di proposte che emergono da questo censimento che ogni volta mi riempie di entusiasmo e di gratitudine nei confronti dei cittadini che sanno dare una così viva visibilità alle bellezze spesso sconosciute della nostra regione, ma anche al FAI, che attraverso i Luoghi del Cuore ha dato voce a queste persone. Le migliaia di cittadini che hanno votato per i luoghi che amano, che rispettano e che vogliono proteggere sono il riscontro di anni di lavoro fatti sul territorio dalle Delegazioni del FAI liguri in nome del compito istituzionale della nostra Fondazione di rendere più capillare la conoscenza che loro hanno del territorio, di incentivarne l’amore e il desiderio di tutela“.

Anche il Delegato Regionale ai Luoghi del Cuore del FAI Liguria, Emanuele Costamagna, ha voluto esprimere la sua personale soddisfazione per questi risultati: “mi riempie di felicità che ben tre dei nostri Luoghi del Cuore riceveranno un contributo! Ciò sottolinea ancora una volta la grande affinità che la nostra regione ha con il FAI e con i Luoghi del Cuore in particolare e il grande lavoro fatto nei mesi scorsi da tutti i comitati per presentare i migliori progetti possibili. Ricordo anche il Santuario dell’Eremita di Mallare (SV); pur non accedendo al finanziamento il suo progetto è stato riconosciuto dal FAI di grande interesse e mi auguro che il lavoro fatto possa ora essere portato all’attenzione di altri possibili finanziatori. C’è un quinto Luogo del Cuore ligure che ha ottenuto un buon risultato nel Censimento ed è Villa Sultana di Ospedaletti (IM); anche per essa il mio augurio è che possa continuare nel percorso di rinascita e valorizzazione”.

Ricordiamo infine che nel corso del 2024, il FAI bandirà il dodicesimo Censimento dei Luoghi del Cuore…. e tutti noi liguri saremo nuovamente chiamati a organizzare comitati promotori e a votare, votare, votare! Per tutti coloro che volessero informazioni sul prossimo censimento e sul funzionamento de I Luoghi del Cuore è possibile scrivere a segreteriafailiguria@fondoambiente.it

