Genova, svelato il caste dell’attesissimo TriCapodanno

La Liguria e la città di Genova sono pronte ad accogliere l’anno nuovo con il “Tricapodanno 2023”, un programma ricco di spettacoli e musica che coinvolgerà tutta la città da venerdì 29 a domenica 31 dicembre, concludendosi con il grande concerto di capodanno in Piazza De Ferrari condotto da Federica Panicucci e trasmesso in diretta su Canale 5.

Si parte con The Kolors venerdì 29 e Mr Rain sabato 30 che canteranno al Porto Antico in attesa della grande serata del 31 dicembre in piazza De Ferrari con Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, MicheleBravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax e tutta la scuola di “Amici”.