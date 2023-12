Cogoleto, tutto pronto per il Cimento 2023

Posted on

Finale Ligure. Non ci sono limiti. Quelli sono già stati ampiamente superati con l’artimetica permanenza nella categoria ma il Finale di Buttu vuole superare se stesso e chiudere il campionato con un quinto posto che profuma di play off. La prova era di quelle da non sbagliare, contro l’U.Sanremo c’era in palio l’accesso ai piani […]