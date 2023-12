Diano Marina, arrestato truffatore che rapinava gli anziani fingendosi un maresciallo dei Carabinieri

E’ stato individuato e fermato il responsabile di due truffe ad anziani perpetrate tra ieri e l’altro ieri a Bordighera e Sanremo.

Negli ultimi due giorni, infatti, diverse decine sono state le chiamate giunte al numero di emergenza 112, quasi tutte da parte di persone anziane, che hanno segnalato di essere state contattate da sedicenti Marescialli dei Carabinieri, Poliziotti o avvocati che riferivano di un problema, a seguito del quale, un familiare era stato arrestato e, per liberarlo era necessario versare, a titolo di “cauzione”, una ingente somma di denaro.

In due circostanze il raggiro ha funzionato e due anziane signore di Bordighera e Sanremo, temendo per i loro figli, hanno consegnato ad un sedicente Maresciallo dei Carabinieri che si era presentato alla porta, tutti i monili in oro e tutto il denaro che avevano in casa.

Nel tardo pomeriggio di ieri però, a seguito della denuncia, i Carabinieri di Sanremo e Imperia hanno individuato a Diano Marina l’autovettura -una Renault grigia – utilizzata dal truffatore per compiere il raggiro nella città dei fiori. Si tratta di un 53enne, napoletano, già noto alle froze dell’ordine per reati analoghi. la perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di un involucro di cellophane bianco contenente € 4.100,00 in contanti e monili in oro per un valore stimato di circa € 15.000,00.

Informazioni sull'autore del post