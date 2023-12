Albenga, sono partiti i lavori del secondo lotto della messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta

Sono iniziati questa settimana i lavori per la messa in sicurezza idraulica del rio Fasceo e Carendetta (secondo lotto) a opera della ditta Impresig Srl individuata attraverso gara da Regione Liguria competente per materia.

L’intervento da 4 milioni di euro è iniziato con la pulizia completa dei rii e la predisposizione del cantiere. Il progetto prevede l’adeguamento della sezione del rio Fasceo nel tratto compreso tra la Sp 3 e il nodo costituito dalla confluenza tra rio Fasceo e rio Carendetta (oggetto di progettazione nell’ambito del 1° stralcio).

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “E’ iniziato con la pulizia dei rii e la predisposizione del cantiere l’intervento da 4 milioni di euro di messa in sicurezza di rio Fasceo e Carendetta (secondo lotto). Nella zona nel 2021 abbiamo già effettuato il primo lotto – da altri 2 milioni di euro – che ha notevolmente migliorato la situazione, attraverso questo nuovo lotto riusciremo a mettere in sicurezza tutta la parte a valle della provinciale di Campochiesa”.

“La sicurezza idrogeologica del territorio è ed è sempre stata particolarmente a cuore alla nostra Amministrazione. Negli anni abbiamo investito importanti risorse per la pulizia del Centa/Neva, dei rii e dei canali, basti pensare che nel 2022 abbiamo investito oltre 400 mila euro, nel 2023 oltre 300 mila e altrettanti abbiamo messo a bilancio per il 2024 – conclude il primo cittadino – Abbiamo inoltre terminato in questi giorni la pulizia di un tratto del fiume Centa con rimozione degli alberi dall’alveo e di rio Carpaneto e Carenda”.