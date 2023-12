Finale Ligure, mercoledì inaugura la mostra “Luce sui Dinosauri”

In occasione del Festival delle Luci, a Finale Ligure, sul lungomare Migliorini, sarà inaugurata, mercoledì 13 dicembre alle ore 15.30, la mostra Luce sui Dinosauri. L’evento, fa parte delle attività culturali e divulgative legate al tema del festival, che intende abbracciare una platea ampia di adulti, ragazzi e bambini. In questa occasione sarà inaugurata, proprio all’interno della mostra, la casella del Calendario dell’Avvento n.13. La sorpresa del 13 dicembre sarà proprio la mostra, per consentire a grandi e piccini di conoscere la storia dei dinosauri attraverso una mostra allestita da CINECITTA’ WORLD di Roma.

“Proviamo a pensare a un mondo senza l’uomo: dimentichiamo la civiltà moderna e immaginiamo un mondo naturale in perfetta armonia, un vero giardino dell’Eden, esteso su tutta la superficie del globo, in cui la vita è così rigogliosa che molti animali raggiungono dimensioni gigantesche, destinate a rimanere ineguagliate. Così era il mondo dei grandi rettili, i dinosauri.” ( Sylvia J. e Stephen A.Czerkas )

Questa esposizione a carattere culturale e divulgativo, intende offrire al visitatore la suggestione di un incontro immaginario con queste primordiali creature, così come le avrebbe viste l’uomo se avesse vissuto parallelamente a loro.

Un grande Tyrannosaurus Rex, temibile carnivoro dai “denti aguzzi” per eccellenza, un Dinosauro (gigante) Camarasaurus con il suo piccolo, esemplare erbivoro molto amato dai bambini, il temibile Allosaurus, i terribili predatori Velociraptors, resi famosi dalla cinematografia contemporanea (Jurassic Park), vicini a due esemplari di Herrerasaurus dai denti aguzzi, un dolcissimo cucciolo di Triceratops e Grandi riproduzioni in lastre fossili di scheletri a dimensioni naturali del temibile Tirannosauro ed Herrerasaurus, di indubbio richiamo scientifico/paleontologico accoglieranno il pubblico a Finale Ligure in una spettacolare mostra giurassica sul Lungomare Migliorini.

Due grandi aree ospiteranno queste riproduzioni, per la maggior parte a dimensioni naturali, dei grandi rettili che abitarono il nostro continente milioni e milioni di anni fa.

Un percorso espositivo di grande suggestione, affascinante, spettacolare e scientifico nello stesso tempo, alternerà i Grandi Dinosauri realizzati con caratteristiche cinematografiche alla ricostruzione del loro habitat primitivo.

Infine, Nidiate di uova e piccoli nati di Deynonicus, racconteranno ai visitatori più piccoli il ciclo riproduttivo di questi grandi animali.

Questa suggestiva esposizione è organizzata dal Comune di Finale Ligure, nell’ambito delle iniziative culturali del Festival delle Luci, con l’intento di offrire momenti di attrazione e aggregazione sociale al loro pubblico.

L’esposizione, che rispetta un alto livello di ricerca tecnico-scientifica per sollecitare anche l’interesse delle scuole, delle famiglie e dei ragazzi, è stata ideata e realizzata dalla specialista in Creazioni ed Effetti Speciali per il Cinema: Special Effects Creatures Studios di Cinecittà World.

