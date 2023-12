Posted on

Spezia spazzato via dalla Fiorentina con un secco 3-0 che replica il risultato della scorsa stagione. Il bilancio per i bianchi adesso è di 1 punto in 3 gare ed una classifica da allarme rosso. Poco da dire su una partita dominata dalla squadra viola e da Vlahovic che regala una fantastica tripletta che sa […]