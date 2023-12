Riccò del Golfo (Sp), donna scende dall’auto e viene investita dal proprio mezzo: in codice rosso all’ospedale di La Spezia

Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta dalla propria auto da cui era scesa per chiudere il cancello di casa prima di andare al lavoro. L’auto si è improvvisamente messa in movimento per cause da accertare e l’ha travolta. A dare l’allarme, il marito. I soccorsi medici l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di La Spezia.

