Treni in til nella serata di ieri per un uomo, in stato di ebbrezza, che si è sdraiato sui binari bloccando, di fatto, la circolazione ferroviaria. Si tratta di uno straniero che è stato fatto rialzare dagli agenti Polfer e portato in Questura, rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

