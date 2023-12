Alessandro Haber al Chiabrera di Savona in prima regionale con “La coscienza di Zeno”

Dal 12 al 14 ore 21.00, Alessandro Haber porterà in scena al teatro Chiabrera, in prima regionale, il capolavoro della letteratura del Novecento “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.

“A cento anni dalla pubblicazione del romanzo di Italo Svevo, La coscienza di Zeno 1923, Alessandro Haber è Zeno Cosini nella regia di Paolo Valerio che lo scorso anno ha conquistato il Chiabrera con il Mercante di Venezia – Rajeev Badhan_Direttore Teatro Chiabrera -.”

Capolavoro della letteratura del Novecento, romanzo antesignano di respiro potentemente europeo, ironico e di affascinante complessità, “La coscienza di Zeno” celebra nel 2023 i cent’anni dalla pubblicazione. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia lo porta in scena per la regia di Paolo Valerio in un nuovo allestimento – prodotto assieme a Goldenart Puroduction – nell’ambito di un ricco percorso di ricerca dedicato agli importantissimi giacimenti culturali di Trieste e del suo territorio.

La figura monumentale di Italo Svevo ed il suo straordinario romanzo psicanalitico vi rappresentano un momento di profondo, universale significato. “La coscienza di Zeno”, d’altra parte, possiede anche una propria vivace teatralità, per la sperimentazione di una scrittura innovativa e per il suo essere dominata dalla coinvolgente, complessa e attualissima figura di Zeno Cosini. Il romanzo infatti sgorga dagli appunti del protagonista che si sottopone alle cure dello psicanalista Dottor S cercando, per quella via, di risolvere il suo mal di vivere, la sua nevrosi e incapacità di sentirsi “in sintonia” con il mondo e con la realtà. Il suo percepirsi inetto e malato, ed i suoi ostinati – ma mai del tutto convinti – tentativi di cambiare e guarire, portano Zeno ad attraversare l’esistenza intrecciando sorprendentemente quotidianità borghese ad episodi surreali ricchi di humour e di verità, e ad illuminazioni che possiedono una forza che ancora ci scuote.

