A10, incidente tra Varazze e Celle Ligure: 4 km di coda in direzione di Ventimiglia

Posted on

La sanificazione prenderà il via intorno alle 4 di stanotte da via degli Orsolani e proseguirà poi nel resto della frazione loanese Proseguono le operazioni di sanificazione predisposte dall’ufficio ambiente del Comune di Loano e da Egea Ambiente (l’azienda che ha in gestione il servizio di nettezza urbana) per cercare di contrastare la diffusione del […]