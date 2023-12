Calcio, il Genoa in affanno atteso a Monza in un match salvezza da non sbagliare

Momento difficile per il Genoa, il pareggio dell’Empoli è servito soltanto a mantenere le distanze dalla zona retrocessione ma non a distanziarla. Il +4 sulla terz’ultima è un margine che va incrementato per disputare un girone di ritorno all’insegna della tranquillità. Il calendario adesso mette i rossoblu davanti a un vero e proprio tour de force tra impegni di campionato e Coppa Italia. Proprio per quanto riguarda la massima serie saranno: Monza, Inter, Sassuolo e Juventus le avversarie della squadra di Gilardino. Il Monza, allenato da Raffaele Palladino, è una squadra molto temibile soprattutto in casa dove ha totalizzato 10 dei 18 punti complessivi che la pongono al 10°posto della classifica di Serie A, ma dove ha vinto di fatto solo contro Empoli e Salernitana pareggiando le altre e perdendo solo con la Juventus. La sfida si gioca per la prima volta in Serie A ma sono ben 40 i precedenti tra Serie B e C1 con un bilancio nettamente a favore del Genoa.

I PRECEDENTI

Vittorie Monza: 3 (ultima nell’aprile 2000, 2-1)

Pareggi : 10

Vittorie Genoa: 9 (ultima nell’aprile 2006, 0-2)

Informazioni sull'autore del post