Semaforo verde della Giunta regionale all’accordo di programma per la riqualificazione dell’ex cava Grimaldi di Ventimiglia

Posted on

Albissola. La Croce d’Oro di Albissola celebra 25 anni di attività e festeggia l’evento inaugurando una nuova ambulanza, un Fiat Ducato 2.3 Mj 150 cavalli e uno stesso modello di seconda mano per servizi ordinari. La prima sede fu in via dei Ceramisti, poi nel ’96 il trasferimento in via Boito. Domenica 22 ottobre, alle […]