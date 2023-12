Posted on

Gli agrumi sono frutti amici del sistema immunitario, grandi alleati dell’organismo contro l’influenza stagionale tipica di questo periodo dell’anno proprio perché importante fonte di vitamina C. Ma non solo. Quando si parla di agrumi, tra le tipicità della nostra regione è indispensabile annoverare anche l’arancio Pernambucco, le cui origini sono ammantate di un alone leggendario. Profumato, […]