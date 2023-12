Mercatale: dal 10 al 22 dicembre tornano le casette di legno degli espositori di CNA in piazza De Ferrari a Genova

Inizierà domenica 10 dicembre e si concluderà venerdì 22 dicembre l’edizione numero sette del Mercatale, la manifestazione natalizia di Cna che vede il patrocinio del Comune di Genova, di Regione Liguria e di Camera di Commercio. Come ogni anno le aziende sono state selezionate con attenzione per offrire eccellenza e qualità in diversi campi: dall’agroalimentare ai tessuti, dai bijoux al ferro battuto, dalle composizioni floreali alle essenze e molto altro ancora.

L’evento Mercatale, come già accennato, anche quest’anno si avvale del sostegno dell’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, settore Commercio, del patrocinio della Camera di Commercio di Genova e dell’utilizzo dl logo “Genova more than this” del Comune di Genova”.

Il Mercatale riempirà la piazza principale della città con colori e profumi del territorio e soprattutto con le imprese che offrono prodotti a km zero e di elevata qualità. Dei 47 espositori 36 sono liguri (33 del genovesato, 1 da Spezia, 1 da Savona e uno da Imperia) e molti di loro sono contraddistinti dal marchio “Eccellenza in Liguria” e “Liguria Gourmet”. Oltre alle ormai tipiche casette di legno, anche per l’edizione 2023 verrò installato un ledwall sulla facciata di Palazzo Ducale per proiettare immagini e video di promozione.

«Anche quest’anno le nostre imprese animeranno piazza De Ferrari con la loro presenza – spiega il presidente di Cna Genova Paola Noli -. A partire da domenica il Mercatale, manifestazione ormai consolidata da tempo, sarà la vetrina privilegiata delle eccellenze del territorio. Come di consueto gli espositori sono stati selezionati da Cna, privilegiando la presenza di chi ha ottenuto il marchio “Artigiani in Liguria” per valorizzare le realità che garantiscono un elevato standard qualitativo».

«Sarà senz’altro affascinante ritrovare le tante produzioni artigianali del nostro territorio nella centralissima piazza De Ferrari per un appuntamento divenuto oramai tappa obbligata dei genovesi e dei turisti prima del Natale – racconta l’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana -. Un’occasione, che con Regione Liguria sosteniamo da tempo, per acquistare o regalare durante le feste un pezzo della passione, della fatica e della creatività dei nostri artigiani».

«Le “casette” del Mercatale di Cna sono ormai un appuntamento fisso e molto atteso dai genovesi e non solo – osserva l’assessore al Commercio, artigianato e alle tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli -. Dal primo anno di amministrazione abbiamo fortemente sostenuto a manifestazione che compie sette anni e che ha sicuramente contribuito nel tempo a portare l’atmosfera di Natale nel cuore della nostra città, promuovendo le eccellenze dell’artigianato del territorio e dando vetrina a tanti artigiani che lavorano nelle delegazioni. L’abbinamento tra intrattenimento e artigianato è la formula giusta per portare sotto i riflettori il saper fare degli artigiani genovesi e liguri che vogliamo continuare a sostenere e promuovere anche attraendo visitatori con le tante iniziative organizzate per queste festività, all’insegna della tradizione».

«Il ritorno del Mercatale in piazza De Ferrari è una bella notizia, prima di tutto perché offrirà ai cittadini ulteriori possibilità di fare acquisti di Natale sostenibili sotto casa, come recita la nostra campagna di sostegno alle attività di vicinato durante le feste – sottolinea il presidente della Camera di commercio di Genova Luigi Attanasio -. Ma non solo: i tanti visitatori che gravitano su Genova anche in questo periodo invernale potranno trovare una vetrina delle produzioni di eccellenza del nostro artigianato».

«Come ogni anno, il salotto buono della nostra città accoglierà il mercatale: 47 imprese selezionate con cura che proporranno le loro eccellenze per regali di Natale originali tra innovazione e tradizione evidenzia il segretario di Cna Genova Barbara Banchero -. Come sempre la nostra attenzione va al legame con il territorio, alla qualità dei prodotti, all’attenzione ai servizi, con un occhio di riguardo ai marchi di Regione e Camera di Commercio».

Le casette in piazza De Ferrari saranno aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 20, dal 10 al 22 dicembre. L’inaugurazione con il taglio del nastro è in programma domenica 10 dicembre alle ore 16.

Informazioni sull'autore del post