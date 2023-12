La Spezia, tutto pronto per la Notte Bianca Natalizia

Sabato 16 dicembre appuntamento con la Notte Bianca

Natalizia. L’iniziativa, che ha ottenuto il contributo di Regione Liguria, è stata presentata

questa mattina a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dagli

assessori Manuela Gagliardi e Marco Frascatore.

“La Notte Bianca è un evento che generalmente proponiamo nel periodo estivo, ma

considerato il grande apprezzamento da parte del pubblico, abbiamo pensato ad una

prima edizione natalizia che saprà certamente aggiungere magia ad una città ricca di

eventi per grandi e piccini. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –

Entriamo dunque nel vivo delle festività e lasciamoci coinvolgere dall’atmosfera del

Natale.”

In occasione delle prossime festività natalizie, l’Amministrazione Peracchini ha messo a

punto una serie di iniziative volte ad animare il centro cittadino con eventi di

intrattenimento e spettacoli. A questo ricco programma si aggiunge la Notte Bianca

Natalizia che offrirà agli spezzini e ai numerosi turisti, una serata fantastica fatta di musica

spettacolo e intrattenimento che ci accompagnerà durante lo shopping natalizio nel centro

città. Una misura non solo volta all’animazione del centro ma che vuole contribuire ad

incentivare il tessuto commerciale del cittadino.

“Questa notte bianca non solo sarà all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento per

tutta la nostra comunità ma consentirà anche, in quello che da sempre rappresenta il

periodo natalizio, un sostegno e una valorizzazione in più al tessuto economico e al

"mondo" del commercio creando nuove opportunità lavorative nel mese dell'anno più

vigoroso proprio perché particolarmente dedicato agli acquisti. Ha dichiarato l’assessore

Marco Frascatore.

La nostra amministrazione ha, infatti, ancora una volta rinnovato la volontà di creare le

condizioni migliori atte a rendere una città sempre viva e accogliente incentivando e dando

al tessuto del commercio uno strumento in più di sviluppo. Sono convinto che, come

spesso accade, questa iniziativa porterà migliaia di persone alla Spezia e che grazie

anche ad una serie di eventi che si susseguiranno per tutto il mese di dicembre, vedremo

e vivremo un periodo fatto di festa che ci accompagnerà al Natale. Insomma un mese

colmo di opportunità che sono convinto saranno apprezzate e colte da tutti ed anche dai

nostri commercianti.”

“Abbiamo pensato ad una serata per tutti, per i giovani ma anche per le famiglie, i bambini

avranno degli eventi a loro dedicati nel tardo pomeriggio. Una occasione per tutti gli

spezzini, per i turisti e per chi, dai comuni o dalle province vicine, avrà voglia di venire a

fare una passeggiata e qualche compera nella nostra bella città che per l’occasione sarà

vestita a festa. Ha dichiarato l’assessore Manuela Gagliardi. L’iniziativa è tesa a dare una

opportunità in più alla città di farsi conoscere ed apprezzare per la sua buona cucina e i

suoi negozi di qualità. Ringraziamo regione Liguria ed il presidente Toti per averci

sostenuto nell’organizzazione.”

I palchi che saranno allestiti in città sabato 16 dicembre si accenderanno dal tardo

pomeriggio e le attrazioni inizieranno ad animare le piazze e le vie della città con attività

anche itineranti, pensate per ogni fascia di pubblico.

Di seguito il programma:

PIAZZETTA DEL BASTIONE

Ore 18:00 Spettacolo “Storie e canzoni di Whiskey il ragnetto” con Renato Lo scienziato e

Prof. Luca della durata di circa 25 minuti con canzoni e proiezione di puntata cartoon

“Whiskey e i suoi amici”.

– Spettacolo con Renato Lo scienziato e Prof. Luca della durata di circa 35 minuti su

tematiche educational (riciclo, ambiente, ecologia, energia rinnovabile, ecc.), durante lo

spettacolo mostreranno i video a cartoon e canteranno le canzoncine a tema; Gli eventi

verranno promossi sui media Coccole Sonore, Mela Educational e Renato lo scienziato

(YouTube, Facebook, Instagram, TikTok).

– Prenotazione e distribuzione zainetto, verranno forniti 200 zainetti di Whiskey il ragnetto

che potranno essere prenotati tramite landing sul sito Coccole Sonore promosso tramite

post sui social Coccole Sonore.

– Ore 19:30 VIDEODANZ e animazione con I VANALE -> L’allegria contagiosa degli

animatori, la musica tutta da cantare e dai ritmi coinvolgenti

– Ore 21:00 JOVA BAND – > da TALI E QUALI SHOW di Rai 1 Paolo Masi il sosia italiano

di Jovanotti. Paolo Masi è Lorenzo Cherubini; una performance piene di energia sostenuto

da un’incredibile band.

Ore 23:00 gran finale con VIDEODANZ e l’animazione de I VANALE

LARGO DANTISTI SPEZZINI (di fronte Museo Lia)

ore 18:30 Attività dedicate ai KIDS -> spettacolo di magia dell’apprezzatissimo Zio Potter,

star nazionale ed internazionale della magia, volto noto anche per i suoi successi televisivi

in programmi come “Italia's Got Talent” e "Tu Sì Que Vales”; con il suo spettacolo

intratterrà e meraviglierà tutti i bambini divertendo anche le famiglie;

Ore 19:50 Animazione con I LOLLI -> Un ora di musica, giochi e animazione.

Ore 21:10 I GUERRIERI DELLA NOTTE -> Le canzoni Italiane e internazionali che hanno

scritto la storia della musica degli anni ’80, un’energia straordinaria … nessuno saprà

ascoltare restando immobile.

Dalle 18:30 alle 19:30 e dalle ore 21:00 alle ore 23:00 per le vie del centro THE JINGLE

BELLS BAND, una formidabile band musicale itinerante composta da otto musicisti in

costume da Babbo Natale con strumenti a fiato e percussioni, repertorio internazionale ma

anche i classici brani natalizi.

La Notte di festa si concluderà alle 23.30

Informazioni sull'autore del post