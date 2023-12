Genova, anziana truffata con la scusa del “finto nipote”

Posted on

I funzionari doganali di Genova ed i finanzieri del II Gruppo Genova hanno rinvenuto rinvenuto circa 140 mila auro durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto in Marocco. La valuta, non dichiarata, era nascosta in alcuni bagagli di 8 passeggeri tutti sanzionati per una cifra di oltre 8500 euro per violazione delle leggi […]