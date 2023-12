Carrodano, donna trovata morta in hotel: fermato il marito dopo una fuga

Il cadavere di una donna di 53 anni di origini lombarde è stato ritrovato in un hotel in Val di Vara, a Carrodano, in provincia di La Spezia. A dare l’allarme un’addetta alle pulizie dell’albergo. Il cadavere presentava profonde ferite inferte da un’arma da taglio. La vittima si trovava nella struttura con il marito, sospettato dell’assassinio, che si è allontanato questa mattina molto presto a bordo di un’auto ed è stato ritrovato nel primi pomeriggio in Lunigiana e portato in caserma a La Spezia.

