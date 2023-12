Genova, studenti in corteo per dire NO alla violenza di genere

Mobilitazione giovanile degli studenti delle scuole superiori scesi in piazza a Genova per dire NO alla violenza di Genova dopo i tragici fatti che si sono verificati nelle scorse settimane. Il corteo, a cui hanno partecipato circa 200 persone, partito da Piazza Corvetto, si è concluso in Piazza Matteotti passando da Via Fiume e Via XX Settembre. Tanti gli slogan urlati e gli striscioni esposti: “Se domani non torno distruggi tutto. Studenti contro la violenza di genere”.

