Treni, solito guasto sulla linea Genova Ventimiglia manda in crisi il traffico ferroviario: l’inaccettabile odissea di viaggiatori e pendolari

Ennesimo inaccettabile disservizio di Trenitalia ai danni di pendolari e viaggiatori. Nel tardo pomeriggio di oggi il solito guasto agli impianti di circolazione tra Genova Prà e Genova Sestri Ponente Aeroporto ha causato ritardi fino a 45′ nelle due direzioni; non è finita perchè nel pomeriggio un regionale segnalato in partenza da Savona alle 15.10 è partito 40′ dopo l’orario previsto perchè “era in ritardo la preparazione del treno” e tanti saluti.

Al di là di questo ormai è diventata una croce senza delizia quella dei continui guasti sulla linea Genova- Ventimiglia che provocano disagi a chi decide di usare il treno per viaggiare. Viene da sorridere a pensare agli amministratori locali che viaggiano in tutto il mondo con i mortai per il pesto per promuovere la Liguria come il migliore dei mondi possibili….peccato che in questo (molto) presunto paradiso terrestre sia difficile riuscire a percorrere in tempi ragionevoli anche distanze irrisorie e quindi sostanzialmente irraggiungibile. Tra cantieri autostradali e servizio ferroviario disastrato, ormai restano i cavalli o la bicicletta gli unici mezzi di trasporto affidabili. E fanno ancora più sorridere…per non dire ridere, coloro i quali si impettiscono per le classifiche di fine anno che pongono la Liguria e le sue città praticamente in Serie C e probabilmente un motivo ci sarà pure senza per questo evocare complotti o maledizioni.

La verità è che la Liguria è una regione vecchia non solo anagraficamente ma anche nella mentalità, nelle infrastrutture, nei servizi, non basta il clima o le foto postate su facebook del sindaco di turno che mangia la farinata in riva al mare decantando il mare, il cielo, il profumo del mare sbeffeggiando piemontesi e lombardi che, sicuramente non ammirano i nostri panorami, ma sicuramente fruiscono una qualità della vita smisuratamente migliore con infrastrutture adeguate e servizi efficienti e….pazienza per la nebbia, per il resto c’è #lamialiguria.

