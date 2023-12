Nuova politica commerciale AMT: cabina di regia e monitoraggio con le Associazioni dei Consumatori

L’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, e il presidente di AMT, Ilaria Gavuglio, hanno incontrato le Associazioni dei Consumatori per presentare nel dettaglio la nuova politica commerciale dell’azienda e la sua sperimentazione per il 2024. Le Associazioni presenti all’incontro erano: Assoutenti, Adiconsum, ADOC, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore.

Al centro dell’incontro proprio la nuova politica commerciale di AMT che sarà in vigore dal 15 gennaio 2024, sperimentalmente per un anno. Tra i punti salienti condivisi durante l’incontro: l’istituzione di una cabina di regia congiunta, la volontà comune di spingere verso l’uso sempre più consistente del trasporto pubblico, il rilancio del protocollo AMT-Associazioni dei Consumatori.

Punto di partenza delle attività congiunte tra le parti, è stata l’istituzione di una cabina di regia AMT-Comune di Genova-Associazioni a cui demandare il monitoraggio in corso d’opera del nuovo impianto tariffario e del suo gradimento tra l’utenza, valutandone l’efficacia e le eventuali migliorie da introdurre dopo l’anno di sperimentazione.

Le parti hanno poi espresso piena condivisione per l’adozione di strategie di gratuità mirate e volte a favorire sempre più l’utilizzo del trasporto pubblico, a partire dalle fasce under 14 e over 70 per pervenire a una loro estensione compatibilmente con le risorse a disposizione.

Grande attenzione da parte di tutti alla crescita del volume dei passeggeri che si stima possa essere consistente fin dall’avvio della nuova Politica commerciale, vista l’importantissima riduzione delle tariffe fidelity e la loro validità su tutto il sistema di trasporto pubblico della Città metropolitana di Genova.

È stato, inoltre, deciso il rilancio del Protocollo AMT-Consumatori che pone al centro il miglioramento della Carta della Mobilità, della gestione dei reclami, con un affinamento del processo che già oggi presta la massima attenzione al cliente, e dell’eventuale contenzioso. Protocollo che verrà messo alla prova a partire dai prossimi giorni per gestire qualsiasi problematica che dovesse emergere da parte degli utenti relativamente al nuovo piano tariffario.

Fermo restando la validità dei termini contrattuali degli abbonamenti annuali stipulati nel 2023 che non verranno prorogati, l’azienda si è resa disponibile a esaminare sotto il profilo promozionale e commerciale iniziative verso i propri clienti più fedeli.

Si è convenuto, infine, che tutti i titoli di viaggio alla tariffa attuale (esclusi gli abbonamenti annuali) potranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 aprile 2024.

La cabina di regia si riunirà al più presto per affrontare anche il tema della riorganizzazione della mobilità pubblica e privata nell’area metropolitana a partire dal capoluogo.

Informazioni sull'autore del post