A12, dall’11 dicembre chiude la rampa autostradale di Genova Nervi in direzione Livorno

A partire dalle 22 dell’ 11 dicembre chiuderà h 24 la rampa autostradale in entrata verso Livorno. La chiusura si rende necessaria per la riqualifica delle barriere di sicurezza sull’intero svincolo di Nervi.

“L’intervento riguarda complessivamente circa 2400m di barriere, quindi tutte le barriere comprese tra la tratta autostradale e la SS1 Via Aurelia. Si prevede la chiusura della rampa verso Livorno solo per la riqualifica dei primi 200 metri di barriere, con inizio lavori l’11 dicembre 2023 e la fine dei lavori il 5 febbraio 2024. Le restanti lavorazioni, che avverranno fino a dicembre 2024, non implicheranno chiusure o limitazioni in ingresso/uscita” hanno fatto sapere da Aspi.

“In alternativa, agli utenti diretti verso Livorno, si consiglia di entrare in autostrada a Recco o a Genova Est, sulla viabilità ordinaria verrà inoltre predisposta segnaletica integrativa dedicata, al fine di facilitare l’utenza nel percorso alternativo”.

