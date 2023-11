Genova, Begato pronta a rinascere: partono a inizio dicembre i lavori di recupero dell’ex diga bianca

Posted on

“Ci stringiamo attorno alla famiglia dellavoratore deceduto ieri a Luni, e chiediamo che sia fatta luce al più presto sulla dinamica dell’incidente” Così in una nota congiunta le segreterie spezzine di Cgil, Cisl e Uil, che continua: “purtroppo le morti nei cantieri per caduta dall’alto sono ricorrenti e queste tragedie non devono più accadere. Bisogna […]