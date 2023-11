L’attrice genovese Elisabetta Pozzi premiata con la Croce di San Giorgio

La grande attrice genovese Elisabetta Pozzi sarà premiata con la Croce di San Giorgio, istituita da Regione Liguria per “i cittadini che si sono distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale”. Dopo Gino Paoli e Tullio Solenghi, questo riconoscimento verrà consegnato il 15 novembre, in occasione del Festival Orientamenti, a una tra le più importanti rappresentanti del teatro italiano, che ha fatto conoscere la Liguria nel mondo.

Informazioni sull'autore del post