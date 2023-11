Cairo, attivo lo sportello del maggiordomo di quartiere

Posted on

Via libera del Consiglio dei Ministri all’unanimità al decreto legge che introduce l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Per i lavoratori over 50 scatta l’obbligo del super green pass. Varato l’obbligo del green pass base per servizi e negozi, parrucchieri e centri estetici. La Lega si è, infatti, opposta all’estensione del super green pass […]