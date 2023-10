Posted on

Non sorgerà a Ventimiglia il centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti. E’ l’annuncio del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi in visita questa mattina a Ventimiglia e Imperia dove in Prefettura ha partecipato al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. “La mia visita è stata programmata per toccare con mano quello che sta accadendo […]