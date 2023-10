Lerici vince premio ‘Best Tourism Village’ dell’UNWTO

“Siamo felicissimi che Lerici abbia ottenuto questo prestigiosissimo riconoscimento internazionale. Nel sostenere presso il ministero del Turismo la candidatura di Lerici abbiamo puntato su un paese in possesso di tutti i requisiti per rappresentare al meglio nel mondo la bellezza l’autenticità e l’unicità dei 5.600 borghi italiani e abbiamo avuto ragione: la sua frazione di Tellaro è Borgo più bello d’Italia, le sue spiagge hanno la Bandiera Blu e l’attuale amministrazione comunale è impegnata continuamente a preservare e valorizzare le valenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del proprio territorio. Abbiamo supportato questa iniziativa in continuità con la partecipazione a progetti interregionali di rilancio turistico dei nostri territori co-finanziati dal Ministero che stiamo portando avanti da anni”.

Così l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori in merito al premio “Best Tourism Village” assegnato ieri al Comune di Lerici (unica località italiana premiata) da parte dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). Il paese dello spezzino entra nell’albo d’oro del riconoscimento: nel 2021 l’unico italiano premiato fu San Ginesio nelle Marche mentre lo scorso anno fu la volta di Sauris – Zahre in Friuli ed Isola del Giglio in Toscana.

“Da quando amministro il Comune di Lerici, ho avuto come obiettivo quello di portare il mio territorio fuori dalla logica del turismo stagionale balneare fatto di ombrelloni e pranzi al sacco. Lerici ha una tradizione culturale e di accoglienza che va ben oltre questi standard. Siamo il Golfo dei Poeti, abbiamo accolto scrittori, artisti, musicisti che hanno trovato qui, nella nostra terra quel genius loci che ha ispirato capolavori. Per cui questo importantissimo riconoscimento riporta Lerici ai livelli che merita sul piano nazionale ed internazionale. Ringrazio Regione Liguria ed il Ministero del Turismo per aver sostenuto la nostra candidatura che premia il nostro senza dubbio meraviglioso paesaggio, ma anche le molte eccellenze che lo rendono indimenticabile”, ha dichiarato il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti.

