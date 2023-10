Allerta arancione in Liguria, ecco dove le scuole sono chiuse (In aggiornamento)

In base all’allerta arancione emanata da ARPAL in vigore dalle 22 di stasera alle 15 di domani, venerdì 20 ottobre, i seguenti Comuni hanno deciso per la chiusura delle scuole (per esclusione i Comuni non citati hanno deciso per mantenere aperti gli istituti):

Bargagli, Arenzano, Santa Margherita Ligure, Casarza Ligure, Bogliasco, Montoggio, Vernazza, Pieve Ligure, Sori, Recco, Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Alassio, Albenga, Andora, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Celle Ligure, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Orco Feglino (chiuso solo l’asilo), Quiliano, (scuola Don Peluffo);Pietra Ligure, Stella,Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo, Varazze.

