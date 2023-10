Pietra Ligure, tragico schianto: muore giovane di 19 anni

Tragico incidente nella notte a Pietra Ligure dove un’auto si è capottata per cause da accertare in pieno centro. Sul posto sono stati immediati i soccorsi medici e l’intervento della Polstrada e dei vigili del fuoco. Il bilancio è di un giovane illeso e di un secondo trasportato in condizioni gravissime al Santa Corona di Pietra Ligure dove è mancato poco dopo. E’ in corso la ricostruzione della dinamica dello schianto che potrebbe essere avvenuto a causa dell’alta velocità. La vittima si chiamava Nicolò Trifoglio, classe 2004, di Finale era iscritto alla facoltà di Scienze Biologiche di Genova.