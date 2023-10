“Columbus Day”, gli studenti del Liceo Musicale Pertini di Genova volano in America per le celebrazioni nazionali

Genova protagonista delle celebrazioni americane del “Columbus Day”, con gli studenti dell’Ensemble Vocale del Liceo Musicale Sandro Pertini che, sotto la direzione del Professore Luca Dellacasa, partiranno domani, mercoledì 4 ottobre, alla volta degli Stati Uniti.

Un progetto realizzato con la regia di Alberto Macrì, docente di storia della Musica presso il Liceo Pertini e finanziato da Regione Liguria e Comune di Genova, grazie all’Associazione dei Liguri nel Mondo in collaborazione con il Com.It.Es di New York, l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato d’Italia di San Francisco e l’Istituto italiano di Cultura di New York., per promuovere le tradizioni liguri oltreoceano.

“Siamo orgogliosi e onorati di poter svolgere questa esperienza e siamo entusiasti per i nostri studenti; in questi mesi essi hanno speso tempo e dedizione per migliorare il loro livello tecnico e ora questa attività vuole essere testimonianza del livello di eccellenza raggiunto, già riconosciuto a livello cittadino, nazionale e internazionale” dichiara Alessandro Cavanna, dirigente del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova.

In particolare, verranno realizzate attività formative presso le scuole italiane di San Francisco e New York, grazie alla collaborazione con le istituzioni diplomatiche delle due città, oltreché concerti rivolti alla comunità italiana e ligure presso il Consolato d’Italia di San Francisco (6 ottobre) e l’Istituto di Cultura di New York (12 ottobre). Il 9 ottobre, invece, i 12 studenti del liceo genovese parteciperanno alla tradizionale parata sulla 5th Avenue a Manhattan, che raduna annualmente, in onore di Cristoforo Colombo, migliaia di persone italoamericane.

“Il fatto che i nostri giovani, attraverso la musica, riescano a unire la passione alla tradizione è un segnale che ci riempe di speranza per il futuro – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Emigrazione Andrea Benveduti – Ringrazio i ragazzi dell’Ensemble vocale del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova, guidati dal maestro Luca Dellacasa, per diffondere le armonie della storia ligure nel mondo. Regione Liguria ha fortemente creduto in questa iniziativa che, in occasione del Columbus Day, porterà il saluto di Genova e della Liguria alle comunità italo americane di San Francisco e New York”.

“È con grande piacere che la nostra Amministrazione sostiene questo progetto del liceo musicale Pertini e il suo Ensemble Vocale – afferma Barbara Grosso, consigliera comunale delegata ai rapporti internazionali – La loro partecipazione ad iniziative del Columbus Day non è solo un motivo di lustro ma anche un ulteriore collegamento fra Genova e gli Stati Uniti rappresentato dall’ideale connubio fra cultura e promozione”.

“È un’operazione che si sposa perfettamente con le finalità dell’Associazione dei Liguri nel Mondo – sostiene il presidente dell’Associazione dei Liguri nel Mondo Mario Menini – L’intento è quello di rinvigorire la nostra azione, portando, attraverso la voce del coro, allegria e gioia ai nostri conterranei che vivono all’estero. Ringrazio i ragazzi del Liceo Pertini – così come il maestro Dellacasa, il professor Macrì e il dirigente Cavanna – per portare in giro per il mondo la vitalità della nostra tradizione. Così come sottolineo la convergenza istituzionale che ha reso possibile tutto questo, con Regione Liguria e Comune di Genova che si sono da subito mostrati sensibili al progetto”.

Informazioni sull'autore del post