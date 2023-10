Noli, arriva lo show cooking “Il mare è servito”

Posted on

Sanremo. Rivoluzione a Sanremo. Al Festival a febbraio non ci saranno più Big né Nuove Proposte, ma un’unica categoria in gara, alla quale saranno ammessi i due vincitori di un nuovo contest per 24 artisti ‘under 36’ che si terrà nella settimana 17-21 dicembre. “Sanremo Giovani” si articolerà in due prime serate e quattro pre-serali, in […]